“Harry Potter” vuelve con todo: anuncian al elenco de nuevos actores para la serie de HBO que promete hechizar

HBO confirmó este lunes 14 de abril al elenco principal de su ambiciosa serie original basada en el universo de Harry Potter, que llegará próximamente a la plataforma Max.

El anuncio marca un hito para los fanáticos de la saga, al revelar los nombres de los actores que darán vida a personajes icónicos de la historia creada por J.K. Rowling.

El elenco

John Lithgow, ganador de seis premios Emmy y nominado al Oscar, fue elegido para interpretar al emblemático director de Hogwarts, Albus Dumbledore.

En tanto, Paapa Essiedu (I May Destroy You), nominado al BAFTA y al Emmy, asumirá el desafiante rol de Severus Snape. Completan el elenco principal Janet McTeer (Ozark), como la estricta, pero justa profesora Minerva McGonagall, y Nick Frost (Shaun of the Dead), como el entrañable Hagrid.

El elenco también incluirá participaciones especiales de Luke Thallon como el profesor Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse como el conserje Argus Filch.

HBO Ampliar

“Estamos encantados de contar con talentos tan extraordinarios para esta adaptación. Cada uno aportará su sello único a personajes amados por generaciones”, señalaron Francesca Gardiner, showrunner y productora ejecutiva, y Mark Mylod, director de varios episodios y también productor ejecutivo.

La serie será una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, quien también participa como productora ejecutiva. Según HBO, cada temporada estará dedicada a un libro de la saga, permitiendo explorar con mayor profundidad el Mundo Mágico, sus personajes y subtramas.