“The Last of Us”: actrices que se unen a la segunda temporada destacaron “la maestría en la narrativa”

Tras una primera temporada aclamada por la crítica y el público, The Last of Us se prepara para regresar con una segunda entrega cargada de emociones, nuevos personajes y una narrativa aún más intensa.

El estreno está agendado para este domingo, 13 de abril, prometiendo ser una pieza de primer nivel, manteniendo la esencia de la primera tanda, el origen del juego y buscando nuevos lineamientos.

Uno de los puntos más llamativos es la incorporación de nuevos actores y entre las incorporaciones más esperadas se encuentran Isabela Merced como Dina y Young Mazino como Jesse.

En una entrevista reciente, ambos actores compartieron detalles sobre su llegada a la serie, sus roles y cómo fue la experiencia de integrarse a un universo que, desde su origen como juego, se ha ganado un lugar icónico en la cultura pop.

Para Merced, conocer el universo de 'TLOU' fue amor a primera partida: “No lo había jugado antes, pero cuando me llamaron para una reunión sobre la segunda temporada, decidí jugar el segundo juego. Realmente lo sentí todo: la historia, el peso emocional”.

Así, su preparación fue tan emocional como física, con un entrenamiento riguroso para encarnar a una Dina fuerte, resistente y feroz, que —según dice entre risas— “¡lo hace todo con jeans ajustados!”.

Merced relata que su llegada a la serie fue casi mágica. Una reunión “misteriosa” con Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie, fue suficiente para que quedara elegida.

Ampliar

Por su parte, Mazino contó que conoció el juego de una forma especial: viendo las cinemáticas como si fuera una película. Admitió que lo “atrapó” con su trama.

Cuando finalmente se le ofreció el papel, no dudó en aceptar, tanto por una oportunidad enorme desde lo laboral así como también por su gusto personal.. “Craig dijo: ‘No te preocupes. Estás dentro’. Me sentí aliviado… y un poco asustado también”.

Sobre su personaje, el actor destacó su lado más introspectivo: “Ama la soledad. Y encontrar un lugar seguro para ser solitario es algo poderoso”.

Además, anticipa que la relación entre Jesse, Dina y Ellie (Bella Ramsey) estará cargada de tensiones emocionales. “Ellie tiene una energía que Jesse no. Hay una escena donde Dina y Ellie bailan, y Jesse los mira desde el fondo. Esa escena muestra por qué Dina elige avanzar”.

Ampliar

Así, la segunda temporada de The Last of Us promete ir más allá del suspenso y la acción. Con la mirada sensible de Craig Mazin y el universo original creado por Druckmann, se buscará explorar los dilemas humanos, las relaciones afectivas y las consecuencias del dolor.

En esta línea, Mazino destacó “la maestría en la narrativa”, siendo eso que hace que esta serie sea especial incluso para quienes nunca jugaron el videojuego. “Es una tragedia shakesperiana con amor y venganza entrelazados. Es asombroso lo que han logrado”.