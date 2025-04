Tras el cambio de hora: este es el horario en que se estrenará la nueva temporada de Last Of Us en Chile este domingo / Aryana Brizuela

Este domingo 13 de abril se estrena uno de los regresos más esperados del año: la segunda temporada de The Last of Us , la aclamada serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

La producción volverá con nuevos episodios que adaptan el segundo videojuego de la exitosa franquicia de Naughty Dog, con un salto temporal de cinco años respecto al final de la primera temporada.

La nueva tanda de capítulos promete más drama, acción y relaciones complejas, con la incorporación de personajes clave como Abby (interpretada por Kaitlyn Dever) y Dina (Isabela Merced), pareja de Ellie.

¿Horario de estreno en Chile?

En medio de la expectación, la plataforma Max confirmó a ADN.cl que el episodio debutará en Chile a las 22:00 horas, adaptándose al horario de invierno que rige desde este mes.

El episodio se podrá ver a través de HBO en televisión por cable y en la plataforma de streaming Max.

Además del esperado debut, la empresa de contenidos ya confirmó una tercera temporada, lo que refuerza la confianza en el impacto de la serie a nivel global.

The Last of Us se ha consolidado como una de las adaptaciones televisivas más exitosas de un videojuego, combinando narrativa emocional, desarrollo de personajes y una producción de alto nivel.