“Uno queda destrozado”: Padres descubren a sus hijos en manifestación en el Estadio Monumental tras verlos en la TV

El jueves, en la previa del partido de Colo Colo contra Fortaleza de Brasil, en medio de incidentes en las afueras del Estadio Monumental, dos hinchas del cuadro albo, de 12 y 18 años, murieron tras ser atropellados por un vehículo de Carabineros.

Posteriormente, en el segundo tiempo del encuentro por la Copa Libertadores, un grupo de hinchas rompió la barrera entre las gradas y la cancha, ingresando al lugar para increpar a jugadores y fotografiarse con ellos, para luego terminar todo en destrozos y vandalismo en el recinto deportivo y sus inmediaciones.

Hoy viernes, nuevamente las inmediaciones del estadio de Colo Colo y sus alrededores, son blanco de desmanes, debido a que se convocó una manifestación en el lugar, en la que, sorpresivamente, se ha visto a varios menores de edad.

Incluso, algunos de estos niños y adolescentes que son parte de los desórdenes, han sido descubiertos por sus padres gracias a la televisión.

El caso del padre de una joven de 17 años

El papá de una adolescente reconoció a su hija tras verla en Contigo en la mañana, comunicándose con el matinal de Chilevisión. “La reconocí y créame que para nosotros como papás es un problema porque hoy en día la juventud hace lo que quiere, dice lo que quiere, uno como papá prácticamente ya ni siquiera puede tener control sobre ellos”, afirmó.

Tras ello, reveló que la joven tiene 17 años. “Pensaba que estaba estudiando (...) Uno como papá queda destrozado. Imagínese, una vecina me avisó que mi hija estaba ahí y justo cuando la enfocan, yo le mando un mensaje bonito a ella, sale justo enfocada, dice ‘papá, si yo no estoy, yo estoy escuchando el audio’”, contó.

“Entonces, ahora se retiró, porque ya sabe que ella tiene que ir a la casa y se retiró. Ya no está en la imagen y ya no la veo (...) Yo le mandé un video mostrándola a ella, porque justo estaba grabando, cuando ella contestó mi mensaje. Entonces, obvio como papá uno se siente super mal”, añadió.

Luego, reveló que su hija asistió al partido entre Colo Colo y Fortaleza. “Anoche también fue, también la reté, llegó a la casa, también la reté todo el rato. Entonces, imagínense cómo uno se siente (...) También la llamé y me dijo, ‘no, si ya me voy para la casa’, y yo la estuve esperando”, expuso.

Por último, reflexionando, expresó: “Esto a uno como papá ya se le escapa de las manos porque, por ejemplo, en el caso mío, yo con ella hemos ido a juicio, hemos ido a un psicólogo, a un psiquiatra, pero prácticamente le culpan a uno como papá”.

“Pero uno como papá, ¿qué puede hacer? Si todo lo que uno hace está mal”, concluyó, agregando que todos los días sale temprano a trabajar creyendo que su hija está en el colegio.

Una madre reconoce su hijo de 13 años en la manifestación

Mientras tanto, en otro canal, en Mega, en Mucho Gusto se contactaron con una mujer que, al ver la televisión, reconoció a su hijo de 13 años, entre los que participaban en los incidentes.

“Yo me enteré por el programa, en lo que anda mi hijo, porque yo trabajo. Y resulta que mi hijo tiene 13 años y se junta con un grupo de puros niños de 13 años, 12 años, 14 años. Y detrás de ellos viene gente adulta, que los envuelven, los pasan a buscar, los llevan para entrar a los estadios”, comentó.

“Ellos hacen una avalancha. Entonces, yo no duermo tranquila. Mi hijo se me arranca tres días de casa por seguir al Colo Colo. A mi hijo lo han puesto a vender bebidas, gente adulta, energéticas. Pagan así y hacen que entren a bombardear el estadio, lo que pasó ayer. Ahora se me arrancó para el arengazo”, añadió.

Enseguida, insistió que “yo me preocupo porque, como le digo, hay gente adulta detrás de ellos”.

Finalmente, reveló cómo son sus conversaciones con su hijo sobre este asunto. “Él me dice que, con estas palabras, yo voy a ser bien sincera: Mi hijo me dice que ‘yo soy choro’”, aseguró.

“Yo le he sacado hasta la tele a mi hijo, porque se me ha arrancado. Un día, él me trajo un cuchillo a la casa, uno carnicero, y le andaban pegando a la gente de la ‘U’”, cerró.