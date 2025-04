Cordero responde al fiscal nacional tras dichos por tragedia en Estadio Monumental: “Autoridades debemos evitar transformarnos en comentaristas”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió al fiscal nacional, Ángel Valencia, tras sus dichos sobre la muerte de dos hinchas de Colo Colo en el Estadio Monumental.

Esto porque el líder del Ministerio Público dijo en conversación con Radio Universo que “hay una planificación al sistema de ingreso al estadio que falló de manera bastante evidente”.

“Habría sido ingenuo pensar que no iba a haber problemas al ingreso en el partido (...) no hay que ser mago para saber que en un partido de esta naturaleza hay que tener medidas excepcionales, y que puede haber problemas cuando muchas personas quieren entrar y son pocas las entradas disponibles”, agregó Valencia.

Sobre estas declaraciones, el ministro Cordero dijo que “con todo el respeto que me merece el fiscal nacional, yo no sé si él conoce el plan de intervención. Me parece algo apresurado emitir opinión sobre las medidas que se habían adoptado en base a la información de la prensa”.

“Me parece más preocupante si lo hace una autoridad que inviste en la responsabilidad de una institución que está a cargo de la investigación en este caso. Y yo creo que las autoridades públicas debemos evitar transformarnos en comentaristas de la realidad y abocarnos a las responsabilidades que a cada uno nos corresponde", agregó.

En esa línea, el secretario de Estado indicó que “me parece que es bien relevante en el contexto de que fallecieron dos personas, en un contexto de una alteración al orden público, donde hay responsabilidades de hechos que ocurren al interior del estadio con vandalismo”.

Finalmente, Cordero expresó respecto al Superclásico entre la U y Colo Colo programado para este domingo que “el Ejecutivo va a estar a la espera del informe que Carabineros entregará durante el transcurso del día. Si ese informe es negativo, el partido del día domingo no se va a desarrollar”.