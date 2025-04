Después de cuatro partidos sin ganar, Palestino volvió a las alegrías este miércoles en la Copa Sudamericana 2025, luego de vencer por 2-0 ante Unión de Santa Fe en el Estadio Nacional por la segunda jornada del Grupo E.

Unas de las buenas figuras que tuvo el cuadro de La Cisterna fue Joe Abrigo, quien conversó con ADN Deportes tras el partido y valoró la victoria de los “Árabes”, además de abordar las repercusiones que generaron sus recientes declaraciones sobre su compleja historia familiar.

“Nos vamos con sensaciones muy positivas, de un equipo muy táctico, muy pragmático, que sabía lo que tenía que hacer. Se hizo a la perfección la idea que nos dijo el profe, así que nos vamos muy contentos en cuanto al rendimiento grupal", declaró el volante de 30 años.

Por otro lado, abordó la opción de jugar como local en el próximo partido ante Cruzeiro en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. “Para nosotros no es agradable que te saquen de Santiago. Es fome, pero ya hemos jugado en Coquimbo y nos ha ido bien. Esperemos que sea un partido correcto allá“, afirmó.

Finalmente, Joe Abrigo se refirió a las reacciones que han generado su testimonio sobre su vida familiar. “He recibido muchos mensajes, en redes sociales y de mis compañeros. Algunos que no sabían lo que yo había pasado cuando chico, porque son cosas que siempre me guardé. Esta vez las conté y he recibido mucho cariño", reveló.

“Yo mismo me he sorprendido, porque tampoco soy un tipo muy de expresar muchas cosas, pero sí es lindo que la gente también sepa lo que uno ha pasado, que conozca más a la persona más que al jugador”, agregó.

“A veces te ven solo aquí en el estadio y es lindo que te conozcan también como uno interiormente. Son cosas que yo las creía naturales, pero a la final no lo eran. Entonces, para mí es muy importante que la gente sepa mi historia un poquito", sentenció el mediocampista de Palestino.