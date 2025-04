Este miércoles por la tarde, Palestino se reconcilió con la Copa Sudamericana. Tras caer en su debut la semana pasada en Ecuador, durante la presente jornada recibió la visita del Club Atlético Unión de Argentina y lo terminó derrotando.

Un encuentro que cerca de ocho mil hinchas pudieron ver en cancha, y varios miles más en TV, los que se perdieron varios detalles del encuentro, pero que en ADN.cl te contamos.

Guerra entre barras

Cerca de 2.000 fanáticos del “Tatengue” se hicieron sentir en Ñuñoa, al punto que cantaron “el que no salta, no va al mundial” en la previa al duelo, en confrontación con los árabes, que se las arreglaron para pelear, con un trompetista a la cabeza. Sin embargo, huelga decirlo, los argentinos eran más coordinados, aunque perdieron fuerza a medida que el resultado no se les dio.

“El que no salta, no va al Mundial”: El burlesco cántico de la barra de Unión Santa Fe a los hinchas de Palestino en el Nacional https://t.co/4leEFygYtB — Radio ADN (@adnradiochile) April 9, 2025

Las figuras fuera del fútbol que llegaron al Nacional

Entre los ilustres visitantes para ver a Palestino, destacó la presencia de un habitual en La Cisterna, el exalcalde de Estación Central, Gustavo Hasbun, apuntado el mes pasado porque habría pedido al diputado Joaquin Lavin León contratar personas para el municipio de Maipu en el periodo en que Kathy Barriga, esposa del parlamentario, era alcaldesa de dicha comuna. También se vio al ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, panelista de ADN Te Escucha.

Los dos “uhh” del primer tiempo

El público reaccionó ante una barrida de Julián Fernández sobre Marcelo Estigarribia que no fue sancionada y por una pifia al borde del área propia de Fernando Meza que propició una carga de Unión Santa Fe al cierre del primer lapso.

El frío complicó al Kily

El DT de Union Santa Fe, Cristian González, dirigió el primer tiempo con un polarón, pero ante la abrupta baja de temperatura, el ex extremo de la selección argentina tuvo que recurrir a una parka para capear el frío en Ñuñoa.

Se busca

Promediando el segundo tiempo, por primera vez surgió la locución del estadio, pero no para advertir sanciones o un vehículo mal estacionado. La solicitud fue que devolvieran un balón que cayó a la tribuna Andes. Hasta ahora desconocemos si la búsqueda prosperó o no.

Brayan Carrasco no solo fue el protagonista del gol

El “Velociraptor” también recibió el manotazo que propició la amonestación a Ezequiel Ham, que luego recibió la segunda amarilla por reclamos. En medio de las quejas, el arquero Thiago Cardozo se acercó a reclamarle al extremo chileno, que también recibió la amonestación por estar a los manotazos con el uruguayo. Incluso siguió con los problemas ya fuera de la cancha, pues en los descuentos del compromiso discutió a los gritos con uno de los integrantes del staff técnico de Unión Santa Fe.