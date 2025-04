Franco Torgnascioli tras dura derrota de Unión en Copa Sudamericana: “No merecimos perder, menos por dos goles”

El arquero de Unión Española, Franco Torgnascioli, se lamentó tras la dura derrota sufrida por los de colonia en Copa Sudamericana frente a Once Caldas.

El conjunto colombiano tumbó a los hispanos por 2-0 como forastero y dejó el cuadro chileno complicado en su zona del certamen continental.

“Es una sensación muy amarga, creo que no merecimos perder. No sé si ganar también, pero perder por dos goles de diferencia creo que no, más que nada por cómo se dio el partido, aunque sabemos que en este nivel de competencia necesitas hacer un partido perfecto para ganar. Ellos tuvieron pocas ocasiones y después tuvieron suerte en concretar, y bueno, así es esto”, lanzó de entrada el golero.

En esa línea, el meta de Unión añadió: “Ellos hicieron un partido que se defendieron bien, pelearon y aprovecharon las que tuvieron en contraste de nosotros”.

Finalmente, Torgnascioli cerró manifestando que “más allá del resultado, hay que mirar la manera en cómo estamos jugando y creo que el equipo está jugando bien. Después de clasificar ante Everton, el equipo ha ido al frente, se crea situaciones, y solo nos falta un poco de suerte para concretar”.