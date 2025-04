Festival Fauna Primavera 2025: icónica banda británica es la primera confirmada para el evento que se hará en noviembre

Los días 7 y 8 de noviembre están marcados en el calendario para el regreso de uno de los encuentros musicales más esperados del año: Fauna Primavera 2025.

Con más de una década de historia, el festival se ha consolidado como un espacio clave para los amantes de la música alternativa, reuniendo a artistas nacionales e internacionales en un ambiente único.

Fauna Primavera, que desde 2011 ha traído a Chile nombres icónicos como Pulp, Blur, Morrissey, Franz Ferdinand, Tame Impala, Empire Of The Sun, MGMT y Smashing Pumpkins, alimenta este 2025 las ansias de los fans de bandas y artistas de las que no se acostumbra mucho verlas en Chile, y menos juntas.

Una banda icónica del pop experimental europeo

La primera gran confirmación para esta edición es Stereolab, banda británica pionera en el pop experimental y la electrónica, que vuelve a Sudamérica después de 25 años.

El grupo liderado por el británico Tim Gane y la francesa Lætitia Sadier, iniciará su gira mundial en mayo por Europa y llegará a Chile con un motivo especial: la promoción de su nuevo álbum Instant Holograms On Metal Film, que se lanzará oficialmente el 23 de mayo.

Como adelanto, ya estrenaron el sencillo Aerial Troubles, marcando su retorno discográfico tras 15 años de silencio en estudio.

El line-up completo, el recinto donde se llevará a cabo y la venta de entradas serán anunciados próximamente.