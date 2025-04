Este domingo 13 de abril se vivirá una jornada imperdible para la música chilena en el Centro de Eventos Blondie, donde el músico y productor Francisco Victoria presentará oficialmente su tercer álbum de estudio titulado La Necesidad.

Javiera Parra, Princesa Alba y Francisca Valenzuela serán parte fundamental del espectáculo, sumándose como invitadas especiales en esta presentación única.

Francisco ha compartido y colaborado anteriormente con ellas en múltiples proyectos, como la canción Convéncete de Princesa Alba o la versión de Te lo pido por favor con Francisca Valenzuela, temas que también formarán parte del setlist de la noche.

El evento incluye una instancia de Meet & Greet (M&G), en la que los asistentes podrán interactuar con Francisco Victoria. Las entradas están disponibles a través de Livetickets.cl.

Lo que dijo Francisco Victoria sobre su música y su show

En una entrevista con Ciudadano ADN, el joven artista comentó sobre el panorama actual del pop masculino en Chile: “Está medio terrible... O sea, yo nunca he creído como en estos de los géneros. Para mí, hay buenas canciones y malas canciones”.

“Para mí el pop no tiene un sonido tampoco y en general me considero un artista de música alternativa”, añadió.

También reflexionó sobre la evolución musical en el país. “Chile no tiene tanta población, o eso es lo que elijo creer, y por ende de vez en cuando existen hegemonías de lo urbano, el reggaetón, o lo que sea que pase. En un momento fue el pop chileno con una generación muy importante, con la que yo me relaciono un montón”, sostuvo.

Respecto a su residencia en el extranjero, añadió: “Yo me fui, yo vivo en México también, porque me pasa que generalmente se acaban super rápido las cosas que para hacer. Que es bueno igual, a mí me encanta ver a mis colegas chilenos en México, en Argentina o en Europa, como que se exporta súper buena música de nuestra patria”.

Finalmente, adelantó lo que será su concierto: “Va a estar lindo porque no solo vamos a tocar el disco nuevo, vamos a tocar canciones del primer disco que no había tocado en mucho tiempo. Y también canciones del segundo disco”.

“Yo creo que va a ser un recorrido extenso con hartos momentos. A mí me interesa mucho el relato del show, me interesa mucho proponer una manera de ir sintiendo el show (...) Que tengamos momentos de contemplación, de más de calma, para conversar también”, cerró.