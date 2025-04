¿Por qué Tonka Tomicic no declarará en el Caso Relojes? Fiscalía explica por qué no seguirá investigándola

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago recibió la notificación oficial de la Fiscalía Metropolitana Occidente sobre su decisión de no perseverar en la investigación penal contra Tonka Tomicic, quien fue vinculada públicamente al denominado “caso Relojes” desde 2021.

El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, comunicó que “durante el periodo de investigación no se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación”, por lo que se optó por no seguir adelante con las diligencias. Sin embargo, desde el Ministerio Público aclararon que esto no constituye un sobreseimiento ni una declaración de inocencia.

Una de las razones que influyó en la decisión fue la falta de una querella por parte del Servicio Nacional de Aduanas contra la animadora. Si bien no era requisito para investigar un delito de contrabando, su ausencia incidió en la estrategia de la Fiscalía, según publicó La Tercera.

Tomicic fue mencionada en la causa luego de que se conociera que su entonces esposo, Marco Antonio López, “Parived”, estaba vinculado a una red que ingresaba ilegalmente relojes y joyas de lujo. Algunas especies fueron facilitadas a López por los líderes de la organización, quienes sí serán llevados a juicio oral.

El tribunal deberá fijar una audiencia para que la Fiscalía exponga formalmente su decisión. Solo entonces se cerrará esta etapa para Tomicic.