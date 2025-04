Las razones de fiscalía para no formalizar a Tonka Tomicic en el “caso relojes”

Este miércoles se conoció que la Fiscalía Metropolitana Occidente decidió no perseverar en la investigación penal contra la animadora Tonka Tomicic, quien figuraba como imputada en el denominado “caso relojes”. La determinación fue informada mediante un escrito presentado ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el cual se señala que no se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación en su contra.

Tomicic fue involucrada en esta causa en agosto de 2021, cuando un reportaje de CIPER reveló que su entonces esposo, Marco Antonio López —conocido como Parived— estaba vinculado a una red dedicada al contrabando y receptación de relojes y joyas de lujo robados en el extranjero. El vínculo se estableció principalmente porque Parived habría utilizado cheques de la animadora para factorizar deudas con los líderes de la organización.

Según fuentes del caso, uno de los factores clave para que el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, desistiera de seguir con la persecución penal fue la ausencia de una querella formal presentada por el Servicio Nacional de Aduanas contra Tomicic. Aunque esta no es un requisito indispensable para llevar un caso de contrabando a juicio, su inexistencia influyó en la evaluación final del Ministerio Público, consigna La Tercera.

La resolución de no perseverar no equivale a una declaración de inocencia. Como explican cercanos a la causa, se trata de una determinación basada en la falta de pruebas contundentes, pero no descarta que existan elementos que mantengan a Tomicic vinculada al caso. La animadora deberá esperar que el tribunal agende la audiencia en la que se oficialice la decisión para cerrar definitivamente este capítulo judicial.

Otras formalizaciones

Mientras tanto, la Fiscalía formalizó la acusación contra los principales líderes de la red, incluyendo a Estrella Dinamarca, para quien se solicita una pena de 10 años de cárcel por delitos como asociación ilícita, contrabando, receptación aduanera y lavado de activos. Marco Antonio López, por su parte, ya cerró su proceso a través de un juicio abreviado que lo desvinculó de los cargos más graves.

Para Tomicic, el cierre parcial de este caso representa un posible punto de inflexión. Tras sufrir la pérdida de contratos publicitarios y ser marginada de la televisión, la animadora ha retomado visibilidad pública con un docureality sobre su vida actual, en lo que se perfila como un intento de reconstrucción de su imagen personal y profesional.