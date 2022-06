Día del Orgullo: Dani Ride y Francisco Victoria analizan la industria musical chilena

En el marco del Día del Orgullo que cada 28 de junio conmemora la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, ADN conversó con dos exponentes de la música chilena: Francisco Victoria y Dani Ride, quienes analizaron su experiencia en la industria y los desafíos de la visibilización de artistas integrantes de las disidencias sexo-genéricas.

“Fue difícil abrirme espacio en la escena chilena siendo abiertamente parte de la comunidad, soy un persona intersexual, pansexual, no binaria, masculina, que son etiquetas complejas para mucha gente”, detalló Dani Ride, quien es uno de los artistas emergentes a descubrir por Billboard.

“La industria musical chilena sigue siendo súper patriarcal y hay bastante gente que le molesta este tipo de discurso”, indicó .

Dani señaló que fue complejo encontrar validación, porque tuvo que negar su identidad y su orientación. “Tuve que fingir y ocultar información, hasta que me cansé, porque ni siquiera así me dejaban el espacio”, narró.

“Ocuparon incluso la palabra maricón para referirse a mi proyecto, ‘te ves muy maricón y lo maricón no pega’ y eso para mí era súper doloroso, tenía 19 años, era súper violento”, agregó.

“Con mi música muestro lo que soy”

Pero Dani Ride logró hacerse un espacio en la escena gracias a sus pares, en especial sus compañeras, quienes le “empezaron a abrir las puertas” y lo ayudaron a “validarse en la industria” musical chilena.

“Con mi música muestro lo que soy, sé que no estoy representando a una comunidad completa porque es imposible, pero lo que hago es ser lo que soy, decir en mis letras lo que he vivido y -en base a eso- hay mucha gente en mi comunidad que se identifica”, precisó.

“Hay gente que me abraza y me dice Dani me salvaste la vida, porque ‘cuando estaba pensando en el suicidio tu música y lo que tu muestras me salvó la vida’ y eso me paso literal en una fiesta”, apuntó.

Letras para la deconstrucción

Su música no solo le ha servido a otras personas, ya que Ride detalló que componer le ha ayudado en su proceso de deconstrucción: “Me voy dando cuenta que hay ciertas cosas machistas o LGBTIQfóbicas que aparecen en mi cabeza y tengo que ir sacándolas, y la música me ha ayudado bastante para que eso ocurra”.

Durante la conversación en el marco del Día del Orgullo, Dani sostuvo que los jóvenes han sido clave para el avance de la visibilidad de las personas LGBTQ+.

“Las generaciones actuales y todo ese acceso a la información permite poder descubrirnos y perder ciertos miedos y dejar de hacer tabú temas que no lo deben ser, que son súper importantes para el desarrollo humano”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANI RIDE (@daniride)

Un avance sustantivo

En esa misma línea, Francisco Victoria -músico de indie pop- manifestó que la sociedad chilena ha tenido “avances sustantivos” en la integración hacia las diversidades sexo-genéricas.

“Lo veo en las regiones [es oriundo de la ciudad de Victoria, Región de La Araucanía], donde se puede palpar cómo la juventud y las nuevas generaciones se están relacionado con su libertad y su identidad. Es muy lindo ver a familias y niñes más pequeños que se pueden expresar y que se han creado redes de apoyo”, describió.

“La redes sociales están jugando un rol fundamental en los cambios de paradigmas de que es lo que estamos consumiendo, sobre todo con las nuevas generación y TikTok”, complementó.

Un gran sesgo

Pero para el intérprete de Marinos este avance social no se ve reflejado en la industria chilena del arte, ya que señaló que aún mantiene un “gran sesgo” hacia los artistas LGBTQ+.

“Lo he podido ver con personas del entretenimiento, del arte y la música, que muchas veces no logran salir del nicho porque no está bien visto -en general en el Cono Sur- ser un artista queer“, expuso a ADN.

De ese modo, Francisco Victoria aclaró que la presencia de artistas de la diversidad no significa un enfrentamiento con el mundo heterosexual . “A mí me parece aburrido eso de usurpar los espacios a los hombres heterosexuales de la industria, prefiero hacer lo que hago y que la música haga lo suyo”, expresó.

“Lo que debería suceder es que exista un lugar para todas las historias y que sea justo para todes”, cerró Francisco Victoria en conmemoración del Día del Orgullo.