La película de “Death Stranding” ya tiene director con un sello muy particular

A finales del 2022 te contamos que Death Stranding, uno de los videojuegos más icónicos de Kojima Productions, dará el salto a la gran pantalla, siguiendo la línea de varias compañías de Hollywood en su colaboración con diferentes firmas gamer.

El proyecto ha ido tomando forma poco a poco, sin mucha información relevante, pero durante las últimas horas se reveló una importante noticia relacionada a la dirección.

Y es que la esperada adaptación ya tiene a su elegido para ponerse detrás de cámaras. Se trata nada más y nada menos que de Michael Sarnoski, conocido principalmente por Un lugar en silencio: Día uno.

El cineasta se pondrá al mando del filme y nos puede dar alguna pista del tono y el encuadre de la trama, ya que destaca por su sensibilidad narrativa y su enfoque humanista.

Aunque aún no hay fecha de estreno ni reparto confirmado, el escritor detrás del juego, Hideo Kojima, dejó en claro que estará “profundamente involucrado en la producción de la película, supervisando la historia, el diseño, el aspecto visual y el contenido”.

Desde el inicio, Kojima también explicó que no sería el director del film, y que el objetivo era “buscar un nuevo talento para liderar el proyecto”. Además, recalcó que esta no será una adaptación literal del videojuego, sino una historia original ambientada en el mismo universo.

El anuncio llega en un contexto de alta visibilidad para la franquicia, ya que hace no mucho se revelaron detalles sobre Death Stranding 2: On the Beach, incluyendo un tráiler, una gira mundial de conciertos y una esperada fecha de lanzamiento: 26 de junio de 2025.

Con un director de estilo definido y la promesa de una historia inédita, la película de Death Stranding se perfila como un nuevo hito en la convergencia entre cine y videojuegos.