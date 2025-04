PlayStation podría realizar una película sobre uno de sus juegos más exitosos de PS5

Los videojuegos se han convertido en una parte importante de la vida moderna, siendo los reyes del mundo del entretenimiento con un sinfín de variedades para todos los públicos.

Es por eso que la industria cinematográfica ha mostrado un constante interés en llevar las historias de los jugos a la gran pantalla. Ya sea en formato de series o películas, son varios los títulos que han sido adaptados.

Y si hablamos de PlayStation, el máximo exponente del mundo gamer, encontramos importantes adaptaciones como The Last of Us de HBO y la próxima entrega de God of War de Prime Video.

Pero, tal como era de esperarse, hay muchas más ideas en carpeta para llevar de las consolas al cine o a programas de televisión, incluso con aquellos videojuegos menos esperados.

Precisamente bajo eta línea se comenzó a hablar sobre las intenciones de Sony Interactive Entertainment (SIE) de adaptar uno de los juegos más exitosos de PS5.

Se trata nada más y nada menos que de Astro Bot, flamante ganador del GOTY 2024 y que ha cautivado a los usuarios de la popular consola.

Un título potente y exitoso

Asad Qizilbash, jefe de PlayStation Production, recientemente se refirió a esta posibilidad, destacando que “hemos establecido una de nuestras franquicias como un gran juego. Está empezando a tener una audiencia consolidada. Está ganando premios”.

“Esos son indicadores muy tempranos que nos impulsan a querer hacer crecer esa franquicia y esa propiedad intelectual”, explicó.

Por su parte, Hiroki Totoki, presidente de Sony, también remarcó la importancia del juego en la estrategia de la compañía. Apuntó que Astro Bot ha influido en los planes a largo plazo de PlayStation, impulsando el desarrollo de más títulos familiares.

“A veces tenemos propiedades intelectuales con grandes historias que un creador realmente quiere adaptar”, comentó Asad, sugiriendo que el carismático robot podría dar el salto al cine o la televisión en un futuro no muy lejano.

Si bien no hay un anuncio oficial hasta el momento, todo indica que PlayStation no tardará en confirmar un nuevo proyecto basado en esta exitosa franquicia. Ahora solo queda esperar por nuevas actualizaciones.