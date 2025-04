Deportes La Serena rompe su mala racha y vuelve a vencer a Coquimbo Unido tras cinco años

En uno de los partidos más atractivos de la jornada dominical de la fase de grupos de la Copa Chile, y uno de los que tiene más polémica en el fútbol chileno, Deportes La Serena se impuso a Coquimbo Unido.

El clásico regional, como siempre, estuvo marcado por los choques entre los jugadores, como lo evidenció un duro cruce entre algunos futbolistas de ambos planteles durante el primer tiempo.

😱⚽🔥 ¡No se peleen, muchachos!



El clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, partido válido por la Fecha 5 de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025, comenzó a calentarse con este momento. Cecilio Waterman y Sebastián Díaz terminaron amonestados tras lo sucedido. pic.twitter.com/DAFK6VAyIM — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 6, 2025

En cuanto al juego en sí, los granates mostraron un mejor nivel, lo que lograron refrendar en el marcador al cierre del primer tiempo, cuando Jhonathan Kauan aprovechó un rebote de Diego Sánchez para abrir la cuenta.

🔥🇱🇻⚽ ¡Se abrió la cuenta en el clásico!



Deportes La Serena se pone en ventaja ante Coquimbo Unido, gracias a esta conquista del brasileño Jhonathan Kauan en el #MatchdayDomingo.



¡Partidazo por la Fecha 5 de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025! pic.twitter.com/ayIUpN7dlm — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 6, 2025

Deportes La Serena mantuvo un juego atildado, al punto que al minuto 53 ampliaron la ventaja con un gran remate de media distancia de Jeisson Vargas.

Coquimbo Unido no tuvo demasiadas opciones como para acercar distancias en el marcador y terminaron lamentando una derrota que, técnicamente, no se completó en el tiempo regular.

Esto porque, en los descuentos, el juvenil Fernando Dinamarca fue expulsado por provocar a los fanáticos locales, provocando la molestia de los jugadores “piratas”.

Tras ello se desató un conato en que Sebastián Díaz también vio la roja en Deportes La Serena, mientras que Nicolás Johanssen sufrió lo propio en Coquimbo Unido.

El problema es que el conflicto no terminó ahí, sino que se trasladó al túnel de acceso a la cancha de La Portada. Fue así como Juan Lara estimó que no estaban las condiciones para disputar el resto de los descuentos y finalizó el compromiso, desatando la locura entre los locales, que no ganaban un clásico desde 2020.

Además, Deportes La Serena, al llegar a 10 puntos, aseguró matemáticamente su clasificación a la próxima ronda de la Copa Chile en el grupo C.