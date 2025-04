Pablo Milad descarta renunciar a la presidencia de la ANFP: “Quiero dejar cimientos”

Si hay una persona que ha sido más que apuntada en torno al presente del fútbol en Chile es el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Muchos de los fanáticos del balompié nacional han sostenido que el exmandamás de Curicó Unido debería renunciar a su cargo.

Sin embargo, él mismo planteó, en diálogo con El Mercurio, que no piensa dejar la orgánica, pero enfatizando que no se repostulará a un tercer período.

“Descarto renunciar. Si mi periodo terminara ahora también me iría. Pienso en mí y en el fútbol chileno y quiero dejar cimientos”, remarcó Pablo Milad, planteando que su vicepresidente, Jorge Yungue, no está tratando de posicionarse para reemplazarlo.

“El día de mañana va a tener la libertad, sin ningún problema. Lo hemos conversado y no es su objetivo. Jorge tiene un carácter fuerte, pero nos llevamos bien. No dudo nunca de él, siempre ha estado de la mano conmigo en los buenos y malos momentos”, planteó, junto con hacer una autocrítica de su gestión.

“Uno de mis problemas fue no rodearme de la mejor gente al principio. Profesionales, asesores, gente al lado que no fue la mejor (...) A veces tengo que asumir responsabilidades que no son propias, es parte del cargo, pero el rendimiento de la selección es un problema de todo el fútbol chileno”, dijo, junto con descartar influencias de Fernando Felicevich en la ANFP.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con él, incluso lo he visto dos veces en mi vida. No tiene ninguna influencia en la ANFP, en lo absoluto. No lo conozco, tampoco nadie del directorio. Cuando se dice que él manda acá, me río”, cerró Pablo Milad.