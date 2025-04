La reconocida actriz que dejó Marvel luego que se negaran a pagarle más: “Le contestaron que debía sentirse afortunada de ser parte del universo”

La actriz Carrie Coon, reconocida por sus papeles en The Leftovers, The Gilded Age y la tercera temporada de The White Lotus, decidió no volver al Universo Cinematográfico de Marvel debido a un desacuerdo económico con el estudio.

La artista interpretó Proxima Midnight, uno de los hijos de Thanos, en Avengers: Infinity War (2018), utilizando su voz y trabajo de captura de movimiento.

Sin embargo, no regresó para Avengers: Endgame (2019), y según reveló su esposo, el actor y dramaturgo Tracy Letts, en el pódcast The Big Picture, la decisión se debió a que Marvel se negó a mejorar su salario.

MARVEL STUDIOS Ampliar

“Creo que la contactaron para que volviera en la segunda película, y ella preguntó si le pagarían más, considerando que la primera fue un éxito monumental. Le respondieron que no”, comentó la pareja de la actriz.

“Ella les dijo: ’Entonces no creo que lo haga’, y le contestaron que debía sentirse afortunada de ser parte del universo Marvel”.

Getty Images / Maya Dehlin Spach Ampliar

Infinity War recaudó más de 2 mil millones de dólares en todo el mundo, mientras que su secuela, Endgame, superó los 2,7 mil millones, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia. Pese a esto, Letts reveló que ni él ni su esposa han visto las películas.

En una entrevista previa con Entertainment Weekly en 2018, Coon contó que su participación en Marvel comenzó como una audición para voz en off, pero luego evolucionó a un trabajo físico que incluyó captura facial, todo mientras estaba embarazada. “Me divertí muchísimo. Era un trabajo físico que disfruté mucho”, recordó.

Actualmente, Coon protagoniza la tercera temporada de The White Lotus, que finaliza el 6 de abril, y regresará a HBO con nuevos episodios de The Gilded Age este mismo año.