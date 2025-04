“Nuestra última pelea para siempre...”: la polémica razón por la que el chileno detrás de “The White Lotus” dejó la serie

Getty Images / The White Lotus

El músico Cristóbal Tapia de Veer, reconocido por la icónica banda sonora de The White Lotus , anunció que no regresará para la cuarta temporada de la exitosa serie de HBO.

El chileno-canadiense, ganador de tres premios Emmy por su innovador trabajo musical en la producción, reveló que su decisión responde a diferencias creativas con el creador y director Mike White, con quien mantuvo desacuerdos desde la primera temporada.

Cristóbal Tapia de Veer a la izquierda, Mike White a la derecha / Getty Images Ampliar

“Sentía que estaba...”

En conversación con The New York Times, Tapia de Veer detalló que sus composiciones, marcadas por un estilo experimental y audaz, chocaban con la visión del equipo de producción, que buscaba una propuesta más convencional. “Sentía que estaba en una banda de rock donde el guitarrista y el cantante no se entendían”, comentó.

Uno de los puntos de conflicto más recientes fue la introducción musical de la tercera temporada. Según explicó, esperaba que la melodía principal se desarrollara en una versión más extensa, al igual que en las entregas anteriores, pero sus ideas no fueron consideradas.

“La gente estaba furiosa por el cambio de tema, y me pareció interesante. Le escribí al productor y le dije que sería genial, en algún momento, darles la versión más larga con los ooh-loo-loo-loos’, porque la gente se daría cuenta de que iba a venir de todas formas. Le pareció buena idea. Pero luego Mike lo cortó, no le gustó“, expresó.

Frustrado por la falta de libertad creativa, decidió publicar la versión completa de la pieza en su canal de YouTube. “En ese momento, creo que ya habíamos tenido nuestra última pelea para siempre”, indicó.

El compositor también mencionó que, al inicio de la serie, su música fue criticada por ser “estresante” y poco convencional, aunque con el tiempo se convirtió en un sello distintivo del programa. A pesar de los desencuentros con White, afirmó que se siente orgulloso de haber defendido su visión artística.

“Tal vez fui poco profesional a los ojos de algunos, pero lo que hice ayudó a ganar esos Emmy y a que la gente se volviera loca con la serie”, sostuvo.

Con la salida de Tapia de Veer, The White Lotus deberá buscar un nuevo compositor para su próxima entrega, lo que marcará un cambio en la identidad sonora de la producción.