Iván Zamorano “le entrega su bendición” a Kylian Mbappé: “Va a superar mi récord”

Iván Zamorano se encuentra desde septiembre del año pasado radicado en España, donde ejerce su rol como comentarista del fútbol español.

Al margen de ello, este sábado, “Bam Bam” fue protagonista de uno de los principales medios deportivos escritos del país hispano, Marca.

Todo luego de haber visitado sus estudios, donde analizó el presente del fútbol español, considerando que su nombre ha vuelto a cobrar validez en el Real Madrid.

Esto debido a la buena primera temporada goleadora que suma la gran contratación “merengue”, Kylian Mbappé, que ya suma 33 goles en todas las competencias.

¿Qué tiene que ver Iván Zamorano? El chileno es el jugador que más tantos ha convertido en su primer año como futbolista del Real Madrid, con 37 festejos en la temporada 1992-93.

“Kylian Mbappé superará mi récord. Es un orgullo que un jugador de su categoría lo haga. Creo que me va a pasar y por muchos tantos en breve”, remarcó en el diálogo con Marca.

“No me importa que supere mi récord, es un auténtico crack. Me pone orgulloso de que debajo de mi registro haya leyendas como Cristiano Ronaldo, el brasileño Ronaldo, Benzema o Van Nistelrooy. Estar arriba, en número de goles, de la primera temporada de todos esos monstruos es algo que me queda en el recuerdo para toda la vida”, remarcó “Bam Bam”.