Leonel Herrera revela corrupción en La Florida cuando fue concejal: “Me ofrecieron un millón de pesos por votar a favor de una empresa de basura”

El histórico defensor de Colo Colo, Leonel Herrera, habló este sábado con Carlos Humberto Caszely en el programa “Camino al Centenario”, que prepara la celebración del “Cacique” en los 100 años de su historia.

En un comienzo, Herrera reveló una de sus grandes emociones en el fútbol, la cual fue cuando el “Cacique” salió campeón de la Copa Libertadores en 1991.

“Nosotros hicimos partidos espectaculares en mis años, con grandes títulos. Yo obtuve muchos campeonatos, me fue bien en el fútbol, pero el título que logró mi hijo fue lo máximo”, comenzó diciendo.

En esa línea, reveló que “yo estaba solo en Temuco viendo el partido, ahí arrendaba una pieza. Íbamos 2-0 y cuando llegó el tercer gol de Colo Colo solté todo, empecé a saltar en la cama, quebré las tablas y traté de salir a la calle para contarle a todo el mundo que por fin habíamos salido campeones. Celebré porque fue el gol de mi hijo y porque fue el tanto de la tranquilidad. La Alegría fue una de las más grandes que tuve".

“Después del partido pude hacer un enganche con mi hijo, junto a mi señora también. Nos pusimos a llorar y fue uno de los momentos más emocionantes que recuerde”, agregó el exdefensor.

Tras lo anterior, Herrera se refirió a lo que sucedió con Colo Colo en 1973, elenco que perdió una polémica final de Copa Libertadores ante Independiente.

“Nos robaron, yo soy un convencido que nos robaron, como el gol que le anularon a Chamaco Valdés o cuando expulsaron al Negro Ahumada por un hecho insólito, sin siquiera tener tarjeta amarilla. Hubo muchos hechos que no debieron ser”, sostuvo.

Ya en la parte final de la conversación, Herrera se refirió a un tema de corrupción que le ocurrió cuando se metió en la política, concretamente, cuando fue concejal por la comuna de La Florida.

El exfutbolista estuvo en el cargo por cuatro años y asegura que “con lo que hice quedé contento, ya que le dimos una amplitud muy grande a lo que era el fútbol. Se amplió todo eso y con eso quedamos muy felices. Hasta el día de hoy la gente me saluda y se acuerda de uno”.

Respecto a por qué la tilda como su peor decisión, indicó que “vi mucha maldad, mucha corrupción. Uno de ellos era concejal por segunda vez y en la primera reunión que tuvimos me manda a buscar y me dije ‘esta cosa se maneja así ‘, se refería a que había una propuesta sobre las postulaciones a los concursos de basura, pero que, si nosotros elegíamos a una de ellas, íbamos a tener un millón de pesos cada uno. Eso fue el año 1996. Después que me dijo eso, me pongo a reír y me empecé a dar cuenta que los manejos son turbios, y eso no iba conmigo”.