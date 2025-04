Senador Castro arremete contra el FA tras destitución de Isabel Allende: “El PS debería revisar su política de alianza”

Este viernes, el Partido Socialista (PS) se reúne para analizar la destitución de la senadora Isabel Allende, en el marco del caso de la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

En ese sentido, el senador de la colectividad, Juan Luis Castro, tuvo duros descargos contra el Frente Amplio (FA), afirmando que “mientras el socialismo chileno perdía a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebraban y proclamaban una candidatura presidencial ”.

“Están sucediendo situaciones que no imaginábamos que iban a llegar a este punto, por lo tanto, sentimos una gravedad profunda en los hechos que están aconteciendo", partió señalando.

“Recordemos que esta es una acción originada e iniciada en una iniciativa del Gobierno que quiso comprar la casa de Salvador Allende, destinó un staff de abogados para ese propósito y sin negar los descuidos que hubo de todas las partes, sin embargo, hay una responsabilidad mayor de parte de las autoridades de Gobierno ”, agregó el parlamentario.

En esa línea, Castro expresó que “me parece de muy mal gusto que el mismo día que el socialismo chileno pierde a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebren y proclamen una candidatura presidencial en el centro de Santiago con tanto regocijo, parece que sin ver o más bien menoscabando la imagen de quienes están dolidos".

“Estamos hablando del Frente Amplio y esa candidatura que fue proclamada en las mismas horas en que el socialismo chileno sentía el duelo por la pérdida de Isabel Allende en el Senado”, detalló.

Asimismo, el senador PS reiteró que si bien “hay responsabilidad de todas las partes, cuando uno hace la venta de una casa, ¿quién hace el papeleo? ¿Quién hace el estudio de títulos? ¿Quién revisa la escritura? ¿Quién va al banco? ¿Quién hace toda la gestión para verificar que el inmueble está en condiciones correctas? ¿El vendedor o el comprador? El comprador, en este caso, el Gobierno“.

Por lo mismo, el parlamentario sostuvo que “ el PS debería revisar su política de alianza ”.

“A mí no se me habría ocurrido algo así. Si hay convivencia en una alianza política, ¿usted cree que los familiares de un mismo conglomerado celebran mientras el otro está de duelo? ¿Eso ocurre en alguna parte? ¿Hay convivencia así, en esas condiciones, entre socios estratégicos? No, yo no he visto nunca que en una familia, mientras uno llora, el otro celebra“, cerró.