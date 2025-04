Gobierno tras fallo pendiente del TC contra senadora Allende: “La decisión generaría un precedente grave”

Santiago de Chile

El Tribunal Constitucional (TC) cesará de su cargo a la senadora Isabel Allende (PS) por su participación en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Desde el Gobierno, la vocera (s) Aisén Etcheverry lamentó la decisión y afirmó que “generaría un precedente grave”.

El proceso de compra, impulsado por el Ejecutivo para convertir el inmueble en un museo, no se concretó debido a que la ley prohíbe que ministros celebren contratos con el Estado. Esta restricción también afectó a la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del ex presidente Allende.

Etcheverry sostuvo que el Gobierno respeta los fallos del TC, pero enfatizó que la decisión representa un hecho preocupante. “Nos corresponde respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave”, afirmó.

Además, destacó que “la senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país”.

“Decisión de un órgano autónomo”

Asimismo, la vocera subrogante recalcó la independencia del TC en esta determinación. “Se trata de una decisión de un órgano autónomo del Estado, el Tribunal Constitucional, que nosotros, por supuesto, respetamos respecto de un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos y, por lo tanto, se han instruido sumarios en esa dirección”, explicó.

Desde la oposición, el Partido Republicano y Chile Vamos respaldaron la determinación del TC y emplazaron al presidente Gabriel Boric a aclarar su rol en la fallida transacción.

En tanto, Isabel Allende expresó su tristeza por la resolución y defendió su actuar. “Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos al parecer no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos”, declaró.

Finalmente, la senadora aseguró que en sus más de 30 años de servicio público “jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”.