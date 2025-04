Paro docente en Magallanes se divide: parte de los profesores vuelve a clases este lunes

En medio de la paralización que se extiende hace un mes en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificó la movilización como un “chantaje” que “pone a los niños como rehenes” frente a una demanda que, aseguró, no puede ser resuelta por falta de recursos. Sus palabras generaron un fuerte rechazo desde el Colegio de Profesores, que acusó al gobierno de desviar el foco del conflicto.

La paralización fue ratificada la semana pasada por los docentes tras rechazar un acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. Entre sus principales demandas está un aumento de sueldo, algo que Cataldo descartó, advirtiendo además que los educadores que no retomen las clases este lunes 7 de abril no recibirán remuneración por los días no trabajados.

Desde el Colegio de Profesores respondieron tajantemente al ministro, señalando que sus declaraciones reflejan “una alarmante falta de autocrítica”. A través de un comunicado, acusaron al Estado de haber precarizado por años la educación pública y afirmaron que la movilización “es la única herramienta legítima que nos queda frente a la sordera del gobierno”.

“Lo que el ministro intenta disfrazar de chantaje, en realidad, es una necesidad urgente. Exigir condiciones dignas para enseñar no es una extorsión”, sostuvieron los docentes, publica La Tercera.

En este tenso escenario, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante, informó que parte de los educadores retomará las clases este lunes, presionados por el anuncio de descuentos. “Ningún bolsillo aguanta más sin sueldos”, afirmó. Según detalló, aproximadamente la mitad volverá parcialmente a las aulas, mientras que otros lo harán desde el martes.

Pese al retorno, Aguilante subrayó que la movilización continuará. “Las demandas siguen siendo justas y urgentes”, remarcó, dejando abierta la posibilidad de futuras acciones en caso de no obtener respuestas concretas desde el Ministerio.