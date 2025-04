Encuentran balsa de embarcación Bruma en el Biobío y descartan sobrevivientes: “No hay esperanza de vida”

Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule, confirmó este viernes el hallazgo de la balsa salvavidas de la embarcación Bruma, completamente destruida y sin rastros de los siete tripulantes desaparecidos desde el pasado domingo en la región del Biobío.

“Encontramos la balsa totalmente destruida, conforme a lo que habíamos dicho. No hay esperanza de vida”, declaró Urrutia, visiblemente afectada. “Esa es la prueba de que no hay esperanza de vida, no hay, y hace rato que andamos buscando lo que he dicho hace días: que se pasó por encima”, añadió, aludiendo a la hipótesis de que el siniestro habría sido provocado por una colisión con el barco industrial Cobra, perteneciente a la empresa Blumar.

El buque Cobra permanece retenido en el puerto de San Vicente con una orden judicial de no zarpe por 20 días, mientras la Fiscalía y la Armada investigan si tuvo participación directa en el naufragio de la lancha bacadera Bruma.

Urrutia también destacó que ahora el foco debe estar en las familias de los desaparecidos y en redoblar los esfuerzos de búsqueda. “Aquí lo importante es la familia, los pescadores que están afuera, que van a redoblar su energía para buscar lo que tenemos que encontrar”, sentenció.

La búsqueda de los siete tripulantes continúa, con equipos de la Armada y pescadores artesanales desplegados en el área. A pesar de que la esperanza de hallarlos con vida se desvanece, el compromiso por dar con sus restos y brindar respuestas a las familias se mantiene firme.