“No le llegaría ni a los talones”: José Luis Repenning se sincera ante comparaciones con Felipe Camiroaga

Durante los últimos días, José Luis Repenning enfrentó una inesperada polémica en redes sociales, luego de que una fan mandara a confeccionar una manta y un tazón con su rostro, lo que desató una ola de comentarios en X (ex Twitter).

En dicha plataforma, algunos usuarios comenzaron a comparar al periodista con el fallecido animador Felipe Camiroaga. La situación tomó tal relevancia que el rostro de Canal 13 decidió referirse directamente al tema y desmarcarse por completo.

“Por favor, nada que ver. Yo jamás (me comparé con él). No le llegaría ni a los talones. Soy más feo, soy más guatón, soy menos talentoso, menos inteligente, olvídate. Yo jamás haría una cosa así. Él es incomparable”, expresó en conversación con el programa Que te lo digo.

Se desligó de la polémica

El conductor del matinal Tu día también calificó la supuesta comparación como fuera de lugar: “No sé de dónde salió eso (…) Me parece que es un falso dilema que no amerita ni siquiera un comentario. Tú sabes que yo siempre comento, pero esto me parece hasta ridículo".

El periodista además se dirigió a quienes lo critican por esta comparación, señalando: “Que critiquen a quienes hacen la comparación, pero yo no tengo nada que ver. Si yo nunca he hablado, jamás se me ocurriría. Como te digo yo, ¡yo no le llego ni a los talones! No, me parece hasta de mal gusto”.

Por su parte, su compañera Priscilla Vargas salió en su defensa y aclaró: “Ella (la fan) nunca lo comparó con Camiroaga. Nunca hablamos de él. Me parece muy raro. Los haters lo compararon”.