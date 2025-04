A lo largo de su carrera, Myriam Hernández ha sido reconocida por su voz y trayectoria, pero también ha estado vinculada en ocasiones al mundo político.

En conversación con Ciudadano ADN, a raíz de su histórico show en el Estadio Nacional en mayo de este año, la cantante se refirió con sinceridad a su participación en actos junto a figuras como Joaquín Lavín (en las elecciones presidenciales de 1999), la expresidenta Michelle Bachelet y más recientemente, el actual mandatario nacional, Gabriel Boric.

“No me arrepiento de haberlo hecho”, aseguró sobre su aparición en campaña con el exalcalde de la UDI. Según explicó, su cercanía nació cuando ella era estudiante de periodismo y le solicitó una entrevista.

“Fue tan amoroso conmigo que se creó una amistad. Cuando me pide subirme al escenario, dije ‘yo creo en este hombre, sí lo voy a hacer’”, manifestó.

“Yo no estoy...”

Sin embargo, Myriam aclaró que no actúa por afinidades políticas: “Yo no estoy por política, por izquierda, por derecha. Estoy por mi país”, enfatizó. Como ejemplo, recordó su participación en un acto de Michelle Bachelet, previo a que se convirtiera en la primera presidenta de Chile, decisión que también tomó “gustosa”.

“ Yo a modo de reflejar que ese es mi pensamiento, también acepté estar sobre el escenario de Michelle, y me sentí contentísima, a pesar de que hubo gente que no lo entendía, y lo entiendo, porque se me ha etiquetado equivocadamente en algunas cosas , pero bueno, yo estoy por mi país“, señaló.

Su más reciente aparición pública junto al Presidente Gabriel Boric fue durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La artista se mostró emocionada de compartir ese espacio con otras mujeres: “Fue maravilloso (...) Me encantó esa invitación. Es una conmemoración tremendamente importante que viene, además, a validarnos y a seguir luchando juntas”.

Sobre el jefe de Estado, destacó su simpatía: “Fue un encanto conmigo. Me contó como anécdota que se sabía mis dos primeros cassettes, que los había comprado con su mamá”, dijo entre risas. “Y hoy día Gabriel Boric me invita a esta conmemoración de la mujer y yo acepto gustosa también”.

Para Hernández, la música es una herramienta de unión: “La gente, las mujeres, las ministras, me hicieron sentir tan querida... Podemos unirnos como país a través de estos eventos, de la música, del amor”.