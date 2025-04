“Ni siquiera me llamó” y “¿Tú crees que me dio 10 pesos?“: Paty Cofré interpela a Ernesto Belloni por grave lesión que le causó

Durante su participación en el próximo episodio de Podemos Hablar, que se emitirá este viernes, Paty Cofré compartió un complejo episodio vivido junto a Ernesto Belloni durante una presentación en Punta Arenas.

El incidente ocurrió mientras ambos realizaban un sketch en el que la actriz y comediante interpretaba a la esposa del personaje del humorista.

Un suceso, tras el cual, se dañó la amistad. De hecho, la relación entre los dos, en los últimos años, ha sido bastante conflictuada, a pesar de haber compartido tantos años en Morandé con Compañía.

¿Qué ocurrió?

Antes de salir al escenario, la Paty Cofré advirtió a su compañero sobre su condición física. “Hacíamos un sketch los dos, yo era la señora de él y le digo, antes de salir a escena: ‘Oye Ernesto, no me abraces tanto porque me duele mucho la rodilla’”, relató Cofré.

A pesar de la advertencia, el intérprete de Che Copete cayó accidentalmente sobre ella, provocándole una lesión considerable tras golpearse la rodilla con parte del escenario.

Como consecuencia, la comediante debió someterse a una intervención quirúrgica en la Clínica Las Condes. “¿Tú crees que (Ernesto Belloni) me dio 10 pesos?”, expresó, revelando que el costo de la operación fue de 13 millones de pesos.

“Ahí estaba el doctor que me podía arreglar la embarrada que me dejó este en la rodilla”, contó.

Paty Cofré también lamentó la falta de contacto por parte de Ernesto Belloni luego del accidente. “Ni siquiera me llamó para decirme: ‘Paty, ¿cómo estás? ¿Fue mucho?’. Nada. En su puta vida me ha llamado por teléfono”, concluyó.