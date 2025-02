Ernesto Belloni apoya que haya estatua de Sebastián Piñera y pide una para Augusto Pinochet: “Fue presidente de Chile”

El comediante Ernesto Belloni, conocido por interpretar a Che Copete, participó en una extensa entrevista donde abordó diversos temas de actualidad.

Al ser consultado sobre el programa de CHV, Detrás del Muro, señaló: “lo he seguido ahora, he seguido su rating de público, su rating comercial, y no ha andado muy bien”.

En su conversación con Destapados, el humorista explicó: “el primer programa anduvo bien con 12 puntos, eso es muy bueno hoy en día, más en verano (...) Pero el segundo programa, que es el que dice la verdad siempre, ese marcó 8″.

“Entonces, la baja fue muy grande, la gente dijo ‘no es lo que yo esperaba’, aunque yo lo he visto y la verdad es que a mí me gusta”, añadió.

Además, el comediante recordó que “en tiempo antiguo, (marcaban) 30 para arriba“, y aseguró que con 12 puntos de rating “nos echaban. Pero hoy en día marcar 12 no es malo”.

“Fue presidente de Chile”

Durante la entrevista, Belloni también opinó sobre la posibilidad de homenajear al fallecido Presidente Sebastián Piñera con una estatua, afirmando: “Yo creo que debe haber una plaza, un callejón con todos los presidentes de Chile. De todos, no solamente Allende, Piñera, de todos. Deben empezar a crear estatuas”.

Cuando se mencionó al dictador Augusto Pinochet, le señalaron: “Con Pinochet ahí estaría complicado”. Che Copete respondió: “Pucha, pero fue presidente”. Y al ser consultado sobre si pondría una estatua del difunto dictador, contestó: “Sí, obvio. Fue presidente po. Fue presidente de Chile, quiéranlo o no”.

La dictadura de Augusto Pinochet comenzó el 11 de septiembre de 1973 tras un golpe de Estado, y finalizó el 11 de marzo de 1990. Según el Informe Valech II, durante este período 38.254 personas fueron víctimas de prisión política y tortura.

Asimismo, el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación indicó que hubo 3.197 ejecuciones y 1.092 personas detenidas desaparecidas.