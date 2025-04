Israel Poblete saca pecho por el presente de la U: “Tenemos el mejor plantel del fútbol chileno”

Uno de los buenos valores en la victoria de la U de Chile sobre Botafogo fue el volante Israel Poblete, quien valoró las repercusiones del triunfo sobre el vigente campeón de la Copa Libertadores.

“El club se esforzó para volver a jugar en la Copa Libertadores. Los jugadores y el cuerpo técnico lo tomamos con la mayor seriedad, como todos los partidos, pero era especial. Ganar afecta de manera positiva para tomar todas las competencias de buena forma”, planteó en conferencia de prensa, valorando también su aporte al ingresar en el entretiempo del choque en el Nacional.

“Gustavo Álvarez me pidió que le diera un poco más de equilibrio al mediocampo, que liderara la presión. Lo hicimos bastante bien, todos los que juegan tienen un lugar bien ganado y los que estamos afuera entrenamos para ser una solución. Todos nos preparamos para eso. Hay una competencia muy sana. Contento por ganar de la forma en que lo hicimos, pero hay que dar vuelta la página y estar 100% enfocados en el partido con Magallanes”, dijo, buscando mantener el foco en Copa Chile.

“En la U, todos los partidos se toman de la misma forma. Magallanes nos ganó ya en Copa Chile, entonces antes del partido del martes (contra Estudiantes de La Plata) estamos pensando en Magallanes, es un rival que merece respeto. Cada partido que viene tiene la misma motivación para la U”, comentó, ilusionado con mantener al equipo en todas las competencias.

“El plantel está enfocado en hacer buenas presentaciones en los tres frentes. Magallanes es un tremendo rival, viene haciendo buenas campañas en Copa Chile. Siempre queremos ganar, pero vamos partido a partido”, remarcó, abordando su actual suplencia.

“Si uno no está jugando, uno tiene que ver por qué no juega y tener autocrítica para ir mejorando, ver cómo jugar. Cuando hay competencia es cuando el equipo mejor rinde. Tenemos un tremendo plantel, eso ha hecho que el nivel ha crecido. Tengo que seguir haciéndolo bien porque me gusta jugar siempre”, comentó, ante lo cual ponderó el nivel de la U de Chile a nivel local.

“Tenemos el mejor plantel del fútbol chileno, hay una tremenda competencia interna, el que está afuera quiere ganarse el puesto de buena ley y el que juega no puede relajarse. La idea es hacérsela difícil al técnico. Tenemos que dejar todo en cada entrenamiento y partido”, enfatizó.

Israel Poblete y su futuro en la U de Chile

El volante descartó líos por los premios por jugar Copa Libertadores. “No es tema. Hay premios que están establecidos. Tenemos muy buena relación con los dirigentes y si hay detalles por arreglar, tenemos la mejor relación, hay buen diálogo. No sé dónde salió que había malestar”, dijo, remarcando la necesidad de que evitar sanciones como las que arriesgó Leandro Fernández durante el duelo con Botafogo.

“Tenemos que tener buen comportamiento en cancha, si nos sacan amarillas que sea por situaciones del juego. Tenemos que comportarnos, sobre todo los más grandes. Después es decisión del técnico si te arriesga, dependiendo del partido. Tenemos que tener disciplina e intentar hacer lo mejor”, aseguró, reconociendo que tuvo una oferta desde Liga Deportiva Universitaria de Quito para dejar el equipo.

“Tuve una oferta, el club la evaluó pero decidimos quedarnos acá. Estoy feliz acá, contento, con un buen ambiente. Me encantaría seguir mucho tiempo acá. Vivo el día a día de la mejor forma. Pueden venir otros desafíos más adelante, pero quiero jugar acá, me esfuerzo todos los días para ser titular”, cerró Israel Poblete.