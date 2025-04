El lado B del victorioso estreno de la U de Chile en la Copa Libertadores 2025

El regreso de la U de Chile a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras siete años dejó una serie de elementos que no necesariamente se apreciaron en la transmisión.

Desde la tribuna del Estadio Nacional, en ADN Deportes te contamos algunas de las cosas “que no se vieron” por TV de la victoria ante Botafogo.

Los problemas en el acceso a Ñuñoa

Al margen de los cerca de 50 fanáticos que ingresaron sin pagar, agrediendo a un guardia en el acceso a la galería norte, hubo otros líos.

Producto de lo anterior, Carabineros lanzó bombas lacrimógenas, por lo que muchos fanáticos entraron “en avalancha”, teniendo entrada y carnet de identidad, pero sin que les pidieran ambos elementos.

Por lo anterior, la galería norte, entre las puertas 1 y 3, se apreciaba sobrevendida, con mucha gente en las escaleras. Eso además de que las puertas estaban abiertas para que las personas pudieran trasladarse entre las galerías y la tribuna Andes.

El show pirotécnico

Con tal de evitar el ingreso de fuegos de artificio, Azul Azul dispuso del lanzamiento de fuegos artificiales por cerca de 10 minutos desde el exterior del estadio.

Ya adentro, a los hinchas les pasaron papeles rojos y azules para que lo pusieran en el flash del celular y asi se pudiera reflejar durante el espectáculo.

Sammis Reyes no se lo perdió

El exjugador de la NFL, reconocido fanático de la U de Chile, apareció en la tribuna Marquesina, acompañado de su pareja, Emilia Dides, que volvió al Nacional tras haber entonado el himno en el partido de la selección chilena contra Ecuador.

Tras el gol de Lucas Di Yorio, Sammis Reyes festejó con todo la ventaja del club de sus amores.

No hubo lío entre barras

Los torcedores del Botafogo se hicieron sentir en Ñuñoa, con cerca de 500 a 600 personas ubicadas en la tribuna Pacífico Lateral.

Más allá de los gritos y las naturales pifias, compartieron en buenos términos con los fanáticos de la U que estaban más cerca de ellos.

El temor por Marcelo Díaz

El capitán azul jugó hasta el minuto 75 ante Botafogo, pero sobre todo durante el primer tiempo, parecía que no regresaría en el tiempo complementario.

Errático por momentos, hubo instantes en que el murmullo en el Estadio Nacional fue notorio cada vez que “Care Pato” tomaba el balón.

La salida de Leandro Fernández

En las modificaciones planteadas por Gustavo Álvarez en el entretiempo, llamó la atención la salida al entretiempo del delantero argentino.

Irascible como casi siempre en la cancha, esta vez el DT azul no le dio más margen, buscando que no recibiera la segunda amarilla. A eso se suma que tuvo una fuerte discusión con Javier Altamirano, al que recriminó por no ir a la marca, actitud que lo tuvo al trasandino al borde de la expulsión, por lo que Gustavo Álvarez quiso evitarse más lío.