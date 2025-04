DT chileno recibe duros dardos: “Es el peor técnico que he tenido en mi carrera, la peor persona que me ha dirigido”

Hernán Peña, actual DT de Deportes Antofagasta, recibió durísimos dardos por parte del volante Jaime Gaete, a quien dirigió en Deportes Santa Cruz entre 2023 y 2024.

En diálogo con el sitio PrimeraBChile, el experimenatado mediocampista, quien se tomó un receso este año, reconoció que tenía intenciones de retirarse en Santa Cruz, pero su deseo no se concretó. Al abordar esta situación, Gaete disparó contra Peña.

“El no poder retirarme en Santa Cruz no depende de mí. Volví con esa intención (...) independiente de todos los problemas que tuve con Hernán Peña, que ha sido el peor técnico que tuve en mi carrera, más que técnico, la peor persona que me ha dirigido, la idea mía era retirarme acá”, señaló el jugador de 36 años.

Además, Jaime Gaete apuntó contra la dirigencia del elenco santacruzano: “Por ser frontal para las cosas, para exigir lo mejor, siempre con altura de miras y con respeto, obviamente que a algunos dirigentes no les gusta eso y a uno lo tratan de conflictivo, que es lo que me pasó en Santa Cruz. Siempre me tildaron de conflictivo, pero era porque peleaba las cosas para mis compañeros”.

Jaime Gaete en su paso por Deportes Santa Cruz. Foto: Agencia Uno / Daniel Pino/AgenciaUno

“Yo puedo llegar al club y puedo mirar a la cara a cualquiera, no ando con la cabeza agachada, con todos mis compañeros que he tenido, a todos los puedo mirar a la cara porque soy bien derecho para mis cosas, siempre hablo con fundamento y con respeto”, remarcó el futbolista con pasos por Rangers, Ñublense, Santiago Morning y Deportes Concepción.

Por último, Gaete destacó a los mejores técnicos que ha tenido en su carrera. “Siento un cariño muy grande por el ‘Clavito’ Godoy, incluso fui a su funeral, él fue un pilar fundamental en que yo haya podido seguir jugando el 2016. También Emiliano Astorga, siempre hemos tenido buena relación. Yo me quedo mucho con los técnicos por cómo son como persona, algo que yo valoro bastante", concluyó.