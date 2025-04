Exfutbolista chileno sufre tragedia familiar: “Ver esto es difícil para mí”

Este jueves, en la comuna de San Miguel, un voraz incendio consumió por completo una antigua ferretería que le pertenece a la familia del exfutbolista chileno, Marcelo Zunino.

Las llamas no solo arrasaron con el local, ubicado en Gran Avenida, sino que también alcanzaron una bodega colindante y provocaron daños en una sucursal del Banco Santander.

Zunino llegó al lugar, visiblemente afectado, y comentó que la ferretería de su familia tenía 80 años de historia. “Es del 40′, cuando llegó mi familia desde Italia. Ver esto es difícil para mí, porque es corazón, es trabajo, identidad, es familia, por sobre todas las cosas, y aquí estamos tratando de sacar algo", señaló.

El exjugador de Audax Ilitano explicó que el local actualmente era administrado por dos primeras y un tío. Este último se encontraba en la ferretería cuando comenzó el incendio, y afortunadamente logró salir a tiempo. “Mi tío gracias a Dios salió bien, estaba adentro, ahora está en la casa, tranquilo. Es muy duro, porque por sobre lo material, está lo espiritual”, agregó.

“Apenas me enteré del incendio a través de la televisión y amigos que me dijeron, me vine inmediatamente. Llegué cuando ya estaba todo consumido”, lamentó Marcelo Zunino.

Alex Alarcón, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, señaló que las causas del siniestro están siendo investigadas. Además, indicó que “evacuamos a tres adultos mayores que estaban en el lado oriente de la ferretería, a un jardín infantil que estaba por el lado sur, y tres bomberos con lesiones menores”.