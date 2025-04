La abogada que representa a la denunciante de Manuel Monsalve, María Elena Santibáñez, se refirió en ADN Hoy a los nuevos antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el exsubsecretario del Interior.

Recordar que en la instancia judicial, la Fiscalía reveló que el imputado uso su teléfono celular durante la noche de los hechos denunciados. Al respecto, la jurista señaló que “es indicativo de que el imputado habría tenido conciencia en esas horas”.

Agencia UNO | Manuel Monsalve Ampliar

Y confirmó que solicitarán diligencias tras conocerse que se utilizó la cámara del móvil. “No sabemos para qué fue utilizada, no hay evidencia sobre lo que se hizo, solo que se utilizó ”, dijo.

“Choca contra el sentido común”

Asimismo, María Elena Santibáñez cuestionó la tesis de la defensa de que Manuel Monsalve no recuerda lo que pasó: “Choca contra el sentido común, sobre todo si vemos todas las acciones que él realiza durante esa noche”.

“La defensa habló en la audiencia de que corresponderían a actos de supervivencia. Yo creo que ya no se sostiene esa tesis", sostuvo la jurista sobre la postura de los abogados de la exautoridad tras conocer los nuevos antecedentes.