“Corresponden al imputado”: las pruebas que presentó Fiscalía y que complican a Manuel Monsalve

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este miércoles mantener la prisión preventiva del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por los delitos de violación y abuso sexual.

La decisión fue adoptada por la jueza Carla Capello, quien desestimó la solicitud de la defensa para modificar la cautelar a arresto domiciliario total.

02 DE ABRIL DE 2025 / SANTIAGO Se mantiene en prisión preventiva Manuel Monsalve luego que el tribunal indicara que existe peligro de fuga FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

Durante la audiencia, la defensa de Monsalve argumentó que existían nuevos antecedentes en la causa, entre ellos, tres declaraciones del imputado ante el Ministerio Público y el contenido de los mensajes intercambiados con la denunciante. Además, destacó su arraigo social y familiar, así como el tiempo transcurrido en prisión preventiva desde el 19 de noviembre de 2024.

Los argumentos

No obstante, la magistrada Capello determinó que estos elementos no constituyen razones suficientes para modificar la medida cautelar. Entre los fundamentos, destacó que las declaraciones del imputado no aportaban información nueva respecto de lo ya evaluado en audiencias previas.

Además, el informe de la Policía de Investigaciones del 28 de marzo reveló actividad tecnológica en el celular de Monsalve durante la madrugada posterior a los hechos denunciados, incluyendo el uso de redes sociales y la cámara fotográfica.

Por otro lado, la Fiscalía sostuvo que el informe de genética forense confirma la presencia de material biológico del imputado en la víctima, lo que refuerza la hipótesis de la acusación. “El resultado de la misma es irrefutable en cuanto a la certeza de que las muestras de espermios encontrados corresponden al imputado“, indicó la magistrada.

La parte querellante también insistió en el peligro para la seguridad de la investigación y la posible afectación a la víctima en caso de modificarse la prisión preventiva.