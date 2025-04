Ministro Elizalde y declaraciones de Matthei ante creación del Ministerio de Seguridad: “Las críticas no necesariamente representan a su sector”

Durante este miércoles, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la opción de que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se alce como candidata presidencial del sector.

Asimismo, respondió a las críticas realizadas por Evelyn Matthei respecto al nombramiento de Luis Cordero para encabezar el nuevo Ministerio de Seguridad.

“Yo soy ministro del Interior, por tanto, el rol que tengo va más allá de mi militancia”, señaló. Además, destacó la postura del gobierno frente a la elección presidencial: “Como gobierno esperamos que exista una primaria abierta y vinculante, para arribar a una candidatura unitaria del conjunto de los sectores progresistas y que eso también se exprese en una lista única parlamentaria”.

En esa línea, el titular de Interior enfatizó en que “las decisiones que tenga que adoptar cada partido, bueno, tendrán que adoptarlas en el marco de las autonomías correspondientes. Cada partido tendrá que decidir lo que tiene conveniente. En lo que a nosotros respecta, nos parece importante que tengamos una primaria abierta y vinculante para arribar a una candidatura unitaria”.

Respuesta a Matthei

Sobre las críticas de la candidata de Chile Vamos a la idoneidad de Cordero para liderar el Ministerio de Seguridad, Elizalde precisó que “el Gobierno del presidente Boric tiene minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Por tanto, esta iniciativa no habría podido ser aprobada si no fuera por la concurrencia y el apoyo de parlamentarios de oposición. Estas críticas no necesariamente representan al sector de la candidata, porque sus parlamentarios mayoritariamente votaron por la aprobación de este ministerio”.

“El Ministerio de Seguridad ha sido un avance importante, porque tradicionalmente el Ministerio del Interior tiene tareas políticas y de seguridad, y esa conjunción absorbe mucho tiempo respecto al desafío que tenemos en materia de seguridad en Chile. Por tanto, contar con una institucionalidad dedicada exclusivamente a la elaboración e implementación de políticas de seguridad con profesionales especializados permite reforzar nuestras capacidades para enfrentar el problema”, comentó.

Finalmente, Elizalde destacó el aporte del nuevo ministerio al gobierno actual. “Esto va a ser parte de un legado importante del actual gobierno, sobre todo en el marco de la concurrencia que tenemos con el Ministerio de Seguridad, que se ha traducido en más recursos, actualización de la normativa con un legado de 68 leyes aprobadas por el Congreso Nacional, y fortalecimiento también de las capacidades operativas y de estudio territorial de las instituciones que están a cargo de la persecución penal”, cerró.