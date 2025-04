Era representado por Felicevich: joven futbolista chileno se retira a los 21 años y estas son sus razones

Alberto Letelier, futbolista de 21 años que se formó en O’Higgins, sorprendió con una publicación en sus redes sociales donde anunció su retiro del fútbol, asegurando que le “cortaron las alas”.

“Me despido, no porque yo quiera, me cortaron las alas y ya me cansé de aguantar las cosas”, escribió el joven delantero en su cuenta de Instagram.

El jugador debutó en O’Higgins en 2022, en un partido de Copa Chile, pero no alcanzó a sumar minutos en el Campeonato Nacional. Además, vistió las camisetas de Deportes Santa Cruz en la Primera B y de Deportes Linares en la Segunda División Profesional. También participó en microciclos de La Roja Sub 20 para el Sudamericano de 2023.

“Yo la rompía, pero no veía avances”

En diálogo con LUN, Alberto Letelier abordó los motivos que lo llevaron a retirarse del fútbol a sus 21 años. “Me decían que tenía que ser el mejor. Yo la rompía, pero no veía avances”, partió señalando.

Según contó el delantero, en su paso por O’Higgins habló con la dirigencia para ver la posibilidad de que tuviera más minutos en el primer equipo, sin embargo, esta situación le trajo problemas.

“Ser sincero te trae más problemas que beneficios y debería ser al revés. Yo siempre alcé la voz cuando algo no me parecía correcto, mientras que otros agachaban la cabeza”, comentó Letelier.

El jugador, cuyo representante era Fernando Felicevich, buscó equipo para este 2025 luego de que O’Higgins le pusiera fin a su contrato en diciembre pasado, pero no tuvo éxito. “Cuando intentaba fichar por otros equipos, me decían que las referencias desde O’Higgins eran muy malas”, aseguró.

Por último, Alberto Letelier mencionó cuál será su nuevo objetivo. “Voy a estudiar Ingeniería en Mantenimiento de Plantas Mineras y voy a seguir el camino de mi padre, que es un profesional exitoso”, concluyó.