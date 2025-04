Es el goleador de su equipo y se ilusionó con La Roja, pero Gareca lo dejó fuera: “Me sorprendió un poco el no llamado”

Bruno Barticciotto, de buen presente en el fútbol mexicano, fue una de las principales ausencias en la última nómina que armó Ricardo Gareca para la doble fecha eliminatoria, en la cual Chile perdió con Paraguay y empató con Ecuador.

El delantero del Santos Laguna, donde suma 6 goles en 7 partidos y es el goleador del equipo, se llevó una sorpresa cuando vio que su nombre no estaba en la convocatoria. Así lo reconoció anoche en diálogo con ESPN.

“El tema de la selección chilena nos preocupa a todos. A mí me sorprendió un poco el no llamado. Creo que, por mi buen momento en ese punto específico, que fue hace dos semanas, quizás sí lo esperaba, pero los técnicos tendrán sus propias conclusiones, buscarán otras formas y es aceptable”, comentó el ex Palestino y Universidad Católica.

Además, el atacante de 23 años reveló que lo contactaron desde La Roja antes de que saliera la nómina. “Me habló el coordinador y el preparador físico (de la selección chilena) y con esos llamados pensé que iba a ir, pero no tocó, no sé por qué. Si se llega a dar pronto, ojalá, bienvenido sea”, indicó.

La última vez que Ricardo Gareca citó a Bruno Barticciotto fue para la doble fecha de septiembre pasado, donde Chile cayó ante Argentina y Bolivia. Sin embargo, el delantero no pudo jugar esos partidos porque sufrió una lesión, razón por la que terminó siendo desconvocado.