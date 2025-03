“Me fue pésimo”: La inédita historia de la vez que Fabrizio Copano se presentó junto a George Harris en Miami

El comediante chileno Fabrizio Copano, quien ha logrado destacar con sus rutinas en inglés en Estados Unidos, compartió una anécdota sobre su experiencia en Miami junto al humorista venezolano George Harris, quien fracasó este año en el Festival de Viña.

Durante una conversación en el programa Palabras sacan palabras, de Radio Futuro, el exintegrante de El Club de la Comedia recordó su participación en una presentación junto a su colega venezolano. Sin embargo, su presentación no tuvo el impacto esperado.

“Yo lo conozco hace un par de años. Yo me presenté en su show en Miami una vez, el 2016. A él le va muy bien allá, en la comunidad venezolana le va muy bien”, afirmó.

Tras ello, contó: “Fui a su show en el Flamingo. Y este es un show que es como si fuera una comida de empresa, todos los jueves, ahí comen y luego viene el show de Harris”.

“Se sube y dice ‘se casó la gorda’ y todos se ríen. ‘Los teléfonos de antes’ y se ríen. Y luego tiene eso de que ve la actualidad de Venezuela, ‘mira que Diosdado Cabello’. Entonces tiene una cosa bien de nostalgia”, prosiguió.

Enseguida, el humorista chileno reveló: “Me subí a ese escenario y me fue pésimo. Exactamente, hace, no sé, 10 años, yo fracasé con George Harris en Miami”.

“Era mi material que tenía yo en esa época y eran chistes más negros, qué sé yo, y este era un público bien patriotero, venezolano, como muy entusiasmado con George Harris. Y yo iba a la mitad. Él hizo una hora y luego venía yo 15 minutos”, adicionó.

Le ofreció su ayuda al comediante venezolano

Sobre el fracaso de George Harris en el Festival de Viña, el chileno que triunfa en Estados Unidos, comentó: “Venir como turista, subirse al escenario más expuesto del país, e irse, es como raro. Yo le escribí a él”

“Cuando supe que venía a Viña, le escribí, le dije: ‘oye, si necesitas ayuda, estoy dispuesto a ayudarte gratuitamente, para ayudarte con una palabra que te cueste’”, complementó.

Luego, agregó: “También me imaginé, no quiero pelar a nadie, pero yo me imagino que a los ejecutivos (del festival) les da lo mismo hacerle esta inversión (...) Les daba un poco lo mismo el curso que tomara”.

En ese instante, el exconductor de El Antídoto dijo: “Yo le hubiese dicho, ‘mira, si vienes a este festival tienes que llegar antes, te vamos a poner dos comediantes chilenos que te van a llevar por algunos lugares, necesitamos ver esos cambios’”.

Finalmente, acerca de la ayuda que le ofreció a George Harris, Fabrizio Copano recordó: “Me agradeció y luego me bloqueó... No, luego no me respondió más”.