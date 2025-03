“Cada país tiene su propia identidad”: Fabrizio Copano aborda las diferencias del humor a nivel internacional

Este martes, Fabrizio Copano conversó con El Ciudadano ADN sobre la actualidad del humor en Chile y las diferencias con la comedia estadounidense, a raíz del incidente de George Harris en el Festival de Viña, donde el comediante se retiró tras ser “pifiado” por el público.

Al ser consultado sobre como adaptar el humor chileno y al estadounidense, Copano destacó que “es la pega de uno, que está al servicio de las personas que están ahí, y uno tiene que encontrar un equilibrio entre tu personalidad y la de ellos para conectar”

En este sentido, explicó que “la comedia necesita conocer al público con el que está hablando, hacer el estudio y dedicarte a entender quiénes son”

Haciendo relación al incidente de Harris en Viña, el comediante aseguró que “creo que ahí fue donde no se dio el paso, que es venirte antes, darte una vuelta por los bares, escuchar a los otros comediantes, sentarte en una mesa con cinco chilenos para entender qué se ríen, qué hablan. No digo que tengas que fingir ser chileno, pero sí oler un poco el ambiente antes de subirte al escenario”.

“Cuando me ha tocado girar, por ejemplo, a México o Argentina, siempre intento comunicarme con un comediante local, me siento un día antes o el mismo día más temprano, le cuento mis chistes y le pregunto si pasan o no. Es importante tener a alguien que haya tenido esa experiencia en el lugar para guiarte. Es parte de la pega, acercarse a alguien con experiencia local”.

“Es un constante déjà vu”

El comediante también reflexionó sobre el humor en Chile, señalando “en un país donde nos reímos de diferentes cosas, me di cuenta de que, a veces, cuando uno le baja la amargura, nos reímos de las mismas cosas que hace 70 años. Chile tiene un ciclo repetitivo, las cosas vuelven a pasar de la misma manera, pero con otras ropas”.

“También tenemos mala memoria, se nos olvida que hace dos años ocurrió lo mismo y volvemos a cometer el mismo error. Es un constante déjà vu”, dijo.

Finalmente, Copano habló sobre el orgullo de cada país en su estilo de humor: “Cada país tiene su propia identidad en cuanto al humor. El humor venezolano no era el problema, el comediante venezolano es muy talentoso y tiene 20 años de carrera. Es muy bueno y divertido, pero tiene su estilo más sutil. Tiene a toda la colonia residente en Miami como público”, finalizó.