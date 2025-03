Ministro de Educación tras aumento de violencia escolar con alumnos TEA: “Chile no debe retroceder en materia de inclusión”

A solo un mes del inicio del año escolar, la violencia en los establecimientos educacionales del país ha generado preocupación en la comunidad estudiantil y las autoridades.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la problemática y aseguró que el Gobierno trabaja en diversas iniciativas para enfrentar estos hechos.

“Estamos tramitando proyectos de ley de convivencia educativa y la actualización de la política nacional que ocurrió en el año 2024″, comenzó.

“Nosotros ahí ponemos harto énfasis, porque creo que contar con un buen marco normativo es clave para el bienestar de las comunidades educativas”, agregó.

Las declaraciones de Cataldo se dan tras dos casos de violencia que han generado un intenso debate sobre cómo abordar la convivencia escolar.

Uno de ellos ocurrió en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco, donde una profesora resultó gravemente herida tras ser golpeada en la cabeza con un escobillón por una alumna con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Mientras que en el Liceo Santa Leonor de Talcahuano, otra estudiante con la misma condición fue agredida por una compañera.

Sobre esto, Cataldo sostuvo que “Chile no debe retroceder en materia de inclusión. No solo hemos ido aceptando la diversidad, sino que la hemos ido incorporando en nuestra cotidianidad. Que estos episodios ocurran no puede significar que volvamos atrás”.

“Lo digo porque, lamentablemente en los hechos que vimos en Trehuaco y Talcahuano, lo que se ha planteado por algunos sectores es separar nuevamente a los estudiantes con necesidades de educación especiales de los estudiantes que no las tienen. Y eso abre una discusión que el país ya superó”, afirmó en declaraciones recogidas por La Tercera.

El Colegio de Profesores también ha manifestado su preocupación y no descarta realizar movilizaciones para exigir medidas más efectivas que garanticen la seguridad dentro de los establecimientos educativos.