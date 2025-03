Madre de alumno que agredió a profesora en Trehuaco cuenta lo que ocurrió tras el ataque: “Él estaba muy colapsado, no sabía lo que había hecho”

La madre del estudiante de primero medio que agredió a una profesora en el Liceo Bicentenario de Trehuaco entregó nuevos detalles sobre el actuar de su hijo, que dejó a la docente con una fractura en el cráneo .

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, la mujer relató lo que ocurrió tras la agresión: “Me llamaron diciéndome que mi hijo había golpeado a una profesora y que no sabían donde estaba, y yo salí en su búsqueda y lo encontré casi llegando a mi casa“.

“Él estaba muy colapsado, no sabía lo que había hecho “, añadió. Y contó que cuando se tranquilizó, recordó lo sucedido. ”Dijo que se le vinieron todos los recuerdos de antes de lo que había pasado", agregó.

Los recuerdos de antes

Según el relato de la mujer, el adolescente tuvo un conflicto con la profesora en su primer día de clases. “Él no tenía su cuaderno y le dijo que no iba a escribir. Y la profe le respondió: ‘Si tú no escribes, no me sirves en la sala’. Y mi hijo salió de la sala", detalló.

Un segundo episodio ocurrió en momentos en que el menor “quiso atender a sus compañeros y la profesora le dijo: ‘Eso a ti no te importa, cuando necesitemos abogados te hablamos’”, añadió.

“Nunca había actuado así”

Y el día de la agresión, sostuvo que su hijo “entró a la sala y dijo que la profe le preguntó si iba a trabajar o no, y se le vinieron los recuerdos anteriores. Y en un minuto no supo lo que hizo“.