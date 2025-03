¿Católica o Colo Colo? Bruno Barticciotto aclaró de qué equipo es hincha en el fútbol chileno

El delantero nacional Bruno Barticciotto, quien milita en el Santos Laguna de México, confesó su fanatismo por un equipo del fútbol chileno.

“Yo en Chile soy hincha de Colo Colo”, aseguró el atacante formado en Universidad Católica en una entrevista que dio para su actual club.

El futbolista de 23 años también reveló cuál es su equipo favorito en Argentina. “Siempre fui de Racing, pero le agarré mucho cariño a Talleres”, comentó sobre su anterior club.

Además, Bruno Barticciotto recordó sus inicios el fútbol. “Empecé en Colo Colo, donde mi papá fue técnico en 2008. Estuve en una escuela del club cuando tenía 7 u 8 años, pero como mi papá se fue, terminé yendo a Católica porque quedaba más cerca de donde vivía”, explicó.

“En 2020 ya estaba en el primer equipo de Católica, pero no pude debutar. Vino la pandemia, me lesioné cuando volvimos a entrenar y no pude recuperarme. Ahí decidí irme a jugar a otro club y apareció Palestino”, concluyó el hijo de Marcelo Barticciotto.