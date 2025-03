Ricardo Gareca explica por qué no renuncia a La Roja y asegura: “La parte económica para mí no es un problema”

Tras reunirse con Ricardo Gareca ayer por la tarde, el directorio de la ANFP decidió mantener al “Tigre” en la banca de la selección chilena, a pesar de los malos resultados que por ahora tienen a Chile ad portas de quedar fuera del Mundial 2026.

En horas de la mañana de este sábado, antes de irse a su país natal, el técnico argentino conversó con los medios en el aeropuerto de Santiago y se refirió a la reunión que tuvo con Pablo Milad.

“Me reuní con Pablo y la gente de la ANFP, estuvimos intercambiando opiniones, ellos querían saber cómo estábamos nosotros. Les manifestamos que la idea nuestra es continuar. Al tiempo en que ellos pensaron, me volvieron a llamar y nos ratificaron en el cargo”, comentó Gareca.

Sobre sus motivaciones para seguir al mando de La Roja, mencionó que “creemos en la capacidad del jugador chileno. Si bien los resultados no son los esperados, hay rendimientos que nos invitan a pensar que lo vamos a poder obtener (el repechaje al Mundial)”.

“Queremos estar hasta las últimas consecuencias. Por su puesto que entendemos las críticas, pero también está lo que pensamos nosotros, y respecto a eso estamos con muchas ganas de poder revertir la situación”, remarcó el entrenador trasandino.

Además, Ricardo Gareca aseguró que su continuidad no tiene que ver con una “presión económica”, a raíz del finiquito que hubiese tenido que pagar la ANFP si es que despedía al DT. “Nosotros le facilitamos todo a la ANFP, tenemos una excelente relación. Yo acostumbro a resolver mis contratos de la mejor manera. No hay una presión económica”, sostuvo.

“La parte económica para mí no es un problema, lo que queremos nosotros es quedarnos y tratar de revertir la situación deportiva. Si en un lugar no me quieren, ya es decisión de la dirigencia, pero nos ratificaron en el cargo”, agregó.

Por último, el “Tigre” abordó el duro momento que vivió en el partido contra Ecuador, cuando gran parte del público comenzó a gritar, exigiendo su salida. “Como futbolista pasé por momentos complicados, y como DT me ha tocado dirigir en lugares difíciles, me han insultado. Hace mucho tiempo no me pasaba lo que ocurrió en el estadio ese día, donde la gente se manifestó, pero es mi trabajo y estoy acostumbrado a eso”, concluyó.