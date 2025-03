En un nuevo episodio del pódcast de ADN Deportes, "Camino Al Centenario", el histórico Carlos Caszely, junto al periodista, Manuel Fernández, dialogaron con el exfutbolista chileno Carlos Rivas.

De entrada, el otrora volante explicó cómo nació su amor por Colo Colo. “Mi padre era colocolino, lo único que escuchaba el día domingo era el partido de Colo Colo y de ahí nada más, así que desde chiquitito yo escuchaba a Colo Colo, y siempre quise jugar ahí”, señaló el dos veces campeón del fútbol chileno con el “Cacique” (1979 y 1981).

Sobre el Centenario que celebrará el club albo este año, Rivas indicó: “Es algo impresionante, significa mucho para pueblo chileno, porque Colo Colo es el pueblo, lo quieran o no. Puede subir el pan, pero que no pierda Colo Colo”.

El mediocampista que tuvo pasos por Audax Italiano, Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, entre otros equipos, también recordó cómo se dio su llegada a Colo Colo en 1978: “El presidente en ese tiempo me llamó, nos reunimos y yo le dije que quería un auto MINI Cooper, muebles, todas las cosas del departamento, y me hizo firmar”.

Además, Carlos Rivas contó uno de sus mejores recuerdos jugando por los albos. “Recuerdo un partido, cuando la U iba a ser campeón, que yo me inventé un penal y me colgué en el arco de ellos. Arturo Salah y Manuel Pellegrini me sacaron a patadas de ahí. Esa vez le ganamos a la U y les arruinamos el campeonato”, comentó.