“Donde juegas, haces una fiesta en casa o firmas tu muerte; y yo siempre he sido de organizar fiestas” / VANDERLEI ALMEIDA

Ronaldo Nazário, leyenda del fútbol brasileño, se sinceró sobre su gusto por las fiestas cuando era futbolista y jugaba en Europa.

En diálogo con el pódcast “Charla”, el “Fenómeno” reconoció que no tenía problemas para irse de fiesta por las noches, y al otro día cumplir con el horario de los entrenamientos. Incluso, reveló una escapada a París cuando era jugador del Real Madrid.

“Jugué el sábado y luego me fui a París. Pasé el domingo en París y por la noche fui a la fiesta. El lunes a las 7 de la mañana cogí el avión para Madrid, llegué a las 9 de la mañana y el entrenamiento era a las 10. Esto lo hice muchas veces”, comentó el dos veces campeón del mundo con Brasil.

Además, el exfutbolista de 48 años abordó su rol como organizador de fiestas. “En la ciudad en la que juegas, haces una fiesta en casa o firmas tu muerte. Entonces me diversifiqué y viajé. Siempre he sido de organizar fiestas, estructurar cosas de alto nivel. Siempre he tenido cuidado de hacer felices a todos”, indicó.

Por último, Ronaldo Nazário dejó en claro que el buen nivel que mostró en cancha fue producto del esfuerzo que hizo en cada entrenamiento. “Para ascender hay que buscar el desarrollo técnico, táctico y físico. La gente me dice mucho ‘eras un animal físicamente, qué regalo’. Carajo, entrené mucho, nadie llega tan rápido sin entrenar”, concluyó.