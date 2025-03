“La corrupción continúa; Brasil es un país para sentir asco”

Hace unos días, el legendario delantero brasileño, Ronaldo Nazário, retiró su candidatura para la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), esto, tras no recibir el apoyo que necesitaba para seguir adelante con su postulación.

“En mi primer contacto con los 27 afiliados, encontré 23 puertas cerradas. Las federaciones se negaron a recibirme en sus casas, argumentando que estaban satisfechas con la actual administración y apoyaban la reelección. No pude presentar mi proyecto, compartir mis ideas y que fueran escuchadas como me hubiera gustado. No hubo apertura para el diálogo”, lamentó el “Fenómeno” mediante una publicación en su Instagram.

Este fallido intento por ser el presidente de la CBF, fue un golpe duro para el exfutbolista, quien no se esperaba la falta de apoyo. Dicha situación generó varias reacciones, y una de ellas vino por parte de su esposa, Celina Locks, quien arremetió contra su país.

En historias de Instagram, la mujer de Ronaldo Nazário compartió dos publicaciones con las frases “la corrupción continúa” y “Brasil es un país para sentir asco”.