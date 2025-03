Pudo ser el ‘9’ de Chile, pero una lesión se lo impidió y ahora se lamenta: “Lo único que desea un jugador es ser de selección”

Marcelo Larrondo, retirado del fútbol desde el año pasado, reconoció su frustración por no haber podido jugar por Chile cuando se le presentó la oportunidad en 2016.

El delantero argentino-chileno fue contactado por Juan Antonio Pizzi para disputar la Copa América Centenario, pero una lesión lo dejó fuera de la nómina y perdió la chace de ser campeón con La Roja.

“Hasta ahora lo pienso. ‘Tucu’ Hernández, que fue compañero mío en O’Higgins después, salió campeón de la Copa América Centenario, y yo hubiese estado ahí. Habría sido muy importante en mi carrera futbolística. Hubiese sido un sueño”, señaló el exfutbolista de 36 años, en diálogo con AS.

“Cuando yo estaba en Rosario Central, Pizzi fue el que armó toda la citación para poder presentarme en la Selección. Es más, me acuerdo que, estando en Rosario, vino gente desde Chile para poder registrar lo de la ciudadanía, porque yo no la tenía, más allá de que mi papá es chileno. Antes había estado en Italia, así que no había tenido el tiempo. Fue todo súper rápido”, recordó sobre los trámites que hizo para jugar en la selección chilena.

Respecto a la lesión que lo dejó fuera de la Copa América Centenario, el ex River Plate comentó: “Esperando el tiempo para viajar, apareció esta maldita lesión en la rodilla derecha, que me tuve que operar y me dejó sin jugar por un tiempo largo”.

Por último, el otrora atacante valoró el hecho de que lo hayan llamado a La Roja, más allá de que no alcanzó a debutar. “Yo creo que lo único que desea un jugador es ser de selección. Hay tantos jugadores en cada equipo, y que te elijan es súper importante y algo muy satisfactorio”, completó.

En su carrera como futbolista, Marcelo Larrondo pasó por O’Higgins, Unión La Calera y Audax Italiano en Chile; Siena, Fiorentina y Torino en Italia; Rosario Central, River Plate, Defensa y Justicia, Tigre y Deportivo Maipú en Argentina.