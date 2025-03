“Si ganamos otro Mundial, me retiro de la Selección; hay que darle lugar a los chicos”

Esta semana, Argentina selló su clasificación al Mundial 2026, donde tendrá la difícil tarea de defender el título planetario que ganó en Qatar 2022.

Y si bien, en la Albiceleste son conscientes de que deben ir en busca del bicampeonato mundial, una de las figuras del plantel argentino prometió dar un paso al costado si es que consiguen el objetivo final.

“Si ganamos otro Mundial, me retiro de la Selección. Mantengo mi promesa. Si ganamos dos seguidos, ya está, hay que darle lugar a otros chicos”, señaló Emiliano “Dibu” Martínez en una reciente entrevista con Telefe.

Además, el arquero titular de Argentina abordó sus ganas para superarse día a día tras haber llegado a la cima con su selección. “Busco algo para superarme. ¿Si no, qué supero? Si superé todo lo que quería. Me impulso a luchar en contra mío. Hoy es Dibu contra el Dibu. Llegué a la cima, ¿y cómo peleo contra eso? Llegué a la cima al ser campeón del mundo porque nunca busqué ganar guantes de oro. Una vez que fui campeón mundial no dije ‘ya está‘, fue al revés: ganar otra Copa América y después otro Mundial”, comentó.

En esa línea, el portero que actúa en Aston Villa puso el ejemplo de Lionel Messi. “El mejor ejemplo es Leo, que se sigue esforzando después de ganar 37 balones de oro. ¿Por qué si él se sigue esforzando yo voy a descansar si puedo más y estoy en mi mejor momento?“, concluyó el ”Dibu" Martínez.