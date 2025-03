Gustavo Álvarez tras la caída de la U ante Everton: “Este equipo me representa totalmente y aún más en la derrota”

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, analizó la derrota que sufrió este jueves por 2-0 ante Everton de Viña del Mar en el marco de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2025 y se mostró confiado en realizar un buen debut en la Copa Libertadores.

Consultado sobre la polémica expulsión de Javier Altamirano, el DT de los azules señaló que “siempre una expulsión tan temprana modifica. No la vi bien en la cancha, me gustaría revisarla, no por un cuestionamiento al árbitro, sino para ver bien lo que pasó“.

“Después llega el gol de Everton, en un momento que estábamos un tanto desequilibrados en el medio, porque precisamente faltaba la posición de Altamirano en la derecha de Marcelo Díaz, que es donde llega el gol", agregó en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el técnico argentino valoró que “después nos acomodamos, cambiamos el sistema y el equipo tuvo una respuesta anímica, como lo dije en el entretiempo, para mí muy buena. El equipo jugó con coraje, con valentía".

“El segundo tiempo comienza igual y con un cambio de características. Sacamos un volante, ponemos un delantero y después cambiamos marca punta por marca punta por la tarjeta amarilla", continuó.

“Hasta la expulsión éramos mucho más nosotros y después de la expulsión fue todo de nosotros. Un partido donde hubo siete situaciones de gol contra dos del rival. Siempre el resultado es lo más importante, pero es un detalle a tener en cuenta", remarcó.

Por otra parte, Gustavo Álvarez se mostró tranquilo por la falta de efectividad de la U e indicó que “me preocuparía si no llegamos, si el equipo no tiene funcionamiento o los jugadores no tienen amor propio”.

“Como lo dije en el entretiempo, este equipo me representa totalmente y aún más en la derrota. En la derrota me siento más representado aún por la valentía, el coraje y la rebeldía de este plantel", añadió.

Finalmente, el entrenador de los azules llamó a la calma de cara al debut en Copa Libertadores el próximo miércoles 2 de abril contra Botafogo en el Estadio Nacional. “Vamos a llegar. Este resultado nos va a dar más bronca para ganar el miércoles”, sentenció.